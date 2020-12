La parrocchia Madonna di Fatima diventa cardioprotetta L'associazione Panacea dona un defibrillatore semiautomatico

A Cardito, nel popoloso Piano di Zona la prima parrocchia cardioprotetta di Ariano Irpino. La comunità guidata da don Alberto Lucarelli, ha ricevuto in dono un defibrillatore semiautomatico da parte dell’Associazione Panacea Odv.

L’importante strumento salvavita sarà a disposizione dell’intera comunità parrocchiale. Il progetto rientra nel campo estivo che si è svolto presso l’oratorio di Cardito e che ha visto impegnati circa 60 giovani. Oltre a quello di primo soccorso i ragazzi parteciperanno al corso Blsd che abilita alla rianimazione cardiopolmonare di base e all’uso del defibrillatore semiautomatico.

Presenti alla cerimonia Maria Spina Pratola insieme ai volontari dell’associazione Panacea Odv, il sindaco Enrico Franza e l’assessore alle politiche sociali e periferie Pasqualino Molinario. Nella sua veste di medico volontario, attivissimo e in prima linea soprattutto durante la pandemia, ha ricordato che: "la morte improvvisa colpisce 1 persona ogni mille abitanti e che anche ad Ariano abbiamo avuto anche nel rione Piano di Zona casi di morte improvvisa. Solo un uso precoce della rianimazione cardiopolmonare da parte di personale formato anche non sanitario, unitamente ad un uso del defibrillatore semiautomatico, in attesa dell’arrivo del 118, può aumentare la sopravvivenza."

Il sindaco Enrico Franza ha rimarcato l’importanza del ruolo delle parrocchie e delle associazioni quale strumento sociale ed ha dichiarato la vicinanza dell’amministrazione: “Non esiste centro e periferie, siamo un’unica grande città: Ariano.” Un lungo applauso ha concluso l’importante giornata per la parrocchia Madonna di Fatima e per l’intero quartiere arianese.