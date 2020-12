Covid. Vaccino, domenica si parte.Prime dosi anche al Moscati Dal 27 dicembre parte la campagna di vaccinazioni. 27 i centri vaccinali in tutta la regione

Il vaccino PfizerBiontech è efficace e sicuro, arrivano le prime dosi in Campania. Manca meno di una settimana al 'Vaccine day'. Dopo aver incassato l'okay dell'Ema il 27 dicembre è confermata come la data simbolica in cui partiranno le prime vaccinazioni contro il Covid-19 in tutta Europa. E' efficace e sicuro il vaccino, garantisce l'Ema e anche la Campania attende con ansia la partenza della campagna di vaccinazioni. 5mila le dosi attese per i primi giorni di gennaio nell'ospedale di Ariano Irpino, che fornirà e somministrerà i vaccini anche ai sanitari di Sant'Angelo dei Lombardi. Altre migliaia quelle attese dal Moscati di Avellino.

In Campania, complessivamente, ci saranno 27 centri vaccinali, tra Asl e ospedali, ciascuno effettuerà 100 vaccinazioni, dalle ore 9 del mattino fino alle 22, per un totale di 2.700 vaccinati. In quella data anche l'azienda ospedaliera Moscati di Avellino risponderà alla chiamata con le prime somministrazioni al personale sanitario.

Le dosi del vaccino Pfizer saranno somministrate al personale dipendente delle aziende sanitarie e ad alcune categorie, come i componenti delle Unità di Crisi anti-Covid19. In queste ore sono iniziate le prenotazioni.

Dopo la vaccinazione, i pazienti aspetteranno 15-20 minuti nelle camere di osservazione prima di andare via, poi saranno sottoposti al monitoraggio nei giorni successivi, per verificare l'eventuale emergere di allergie o reazioni indesiderate.

La prima tranche: in Campania previste 135mila dosi Pfizer

Sono 135.890 le prime dosi del vaccino anti-Covid19 Pfizer destinate alla Campania su un totale di 1.833.975 dosi di vaccino distribuite in tutt'Italia dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid19 Domenico Arcuri.

Il 27 la data simbolica, ma la vera campagna di vaccinazione inizierà il 7 gennaio.

A essere vaccinati saranno medici, infermieri e anziani ospiti della case di riposo previsti nel primo scaglione della campagna vaccinale. Entro 20-30 giorni con la seconda fornitura da Pfizer delle seconde dosi, avverrà il richiamo, altrimenti il vaccino non ha effetto.