Neonato non riconosciuto in ospedale ed è miracolo di Natale Lacrime e commozione all'arrivo di una giovane coppia che ha adottato il piccolo angelo

Madre segreta partorisce regolarmente in ospedale ma non riconosce il proprio figlio. E' successo al Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dove però il Natale ha regalato la gioia ad una giovane coppia, senza figli, che ha lo preso in adozione. La carrozzina pronta davanti all'ingresso della struttura ospedaliera di via Maddalena e l'avvio di una nuova vita per il piccolo angelo.

La donna ha ricevuto anche un supporto psicologico al fine di valutare un eventuale ripensamento, ma alla fine in maniera serena e decisa ha confermato la sua volontà, pienamente consenziente. Un'eventualità del resto prevista dalla legge per scongiurare gesti disperati come l'abbandono del neonato per strada o addirittura l'infanticidio. Tutti aspetti che sono stati seguiti con la massima attenzione e prudenza da parte del personale medico del reparto in questione e dalla direzione sanitaria e dell'Asl nel pieno rispetto della privacy.

Il direttore sanitario del Frangipane Angelo Frieri non nasconde la sua commozione, avendo seguito passo passo, in prima persona la vicenda: "Il neonato è stato subito accolto amorevolmente, accudito costantemente, c'è stata una grande gara di solidarietà silenziosa, c'è chi ha donato piccoli indumenti, un cappellino, tanti gesti di affetto verso il bimbo e anche qualche lacrima al momento del distacco dal Nido."

Una storia dunque a lieto fine, un gesto di grande generosità e per la giovane coppia, sicuramente il più bel regalo di questo Natale 2020.