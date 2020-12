Fiocco azzurro a Natale, spopola la proposta di don Paolo L'invito del parroco di Castel del Lago piace agli italiani

Più dei social può una semplice proposta fatta dall'altare alla vigilia di Natale. "Mettete un fiocco azzurro alla porta di casa per indicare che qui è nato Gesù".

Così don Paolo Pascarella, giovane parroco di Castel del Lago. Il religioso ha invitato i fedeli della sua parrocchia a esporre un fiocco celeste, come quelli che si mettono quando viene al mondo un bimbo, all'ingresso di ogni casa. L'invito ha fatto presto il giro della rete e dalla Sicilia alle Alpi sono stati tantissimi i fedeli che hanno seguito il consiglio di don Paolo e lo hanno poi contattato e ringraziato per aver lanciato una idea così semplice ma altrettanto efficace.

Un segno di speranza e di rinascita in questo particolare momento storico. Il tam tam si è diffuso in un baleno un pò come l'arcobaleno dei mesi passati che sventolava dai balconi delle case degli italiani. Stavolta al posto dei lenzuoli penzola un fiocco azzurro, segno che gli italiani non hanno ancora perso la speranza.