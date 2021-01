A Celzi siamo alle solite: a casa con il gommone Strade invase dall'acqua e colture danneggiate

Sono scene che si ripetono puntualmente da quasi 40 anni non appena la pioggia si fa più insistente e non dà tregua come in questi ultimi giorni. Via San Nicola a Celzi di Forino di nuovo invasa dall'acqua e residenti costretti a guadare quel fiume con gli stivaloni o addirittura a chiedere aiuto alla Protezione civile per rientrare a casa con il gommone. Sulla Nazionale che porta a Salerno ci imbattiamo in situazioni simili: qui l'acqua proviene dai terreni circostanti e si riversa sulla carreggiata. “Parliamo di una strada a scorrimento veloce e chi corre può rischiare davvero di farsi male” – ci raccontano in paese – anche i noccioleti non sono stati risparmiati e i danni alle colture sono ingenti. Paura mista a rabbia e a senso di abbandono: cosi si vivono gli inverni a Celzi di Forino nel 2021. Il Comune sembra pronto a mettere in campo una serie di interventi per scongiurare in futuro situazioni del genere ma qui, tra la gente, lo sconforto e lo scetticismo ormai la fanno da padrona.