Poca pioggia: Volturno, Sele e Garigliano: livelli in calo In crescita l'invaso di Conza della Campania in Irpinia

di Gianni Vigoroso

Volturno, Sele e Garigliano presentano livelli in calo sulla settimana scorsa, ma sono ben più elevati rispetto alle medie del quadriennio 2017 - 2020