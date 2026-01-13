Montevergine, Santuario chiuso: messe in diretta social per restare vicini

Ogni domenica alle 10 la messa in diretta dalla Cappella di Mamma Schiavona

montevergine santuario chiuso messe in diretta social per restare vicini
Mercogliano.  


A causa della momentanea chiusura del Santuario di Montevergine a seguito della frana, la Comunità Benedettina desidera restare spiritualmente vicina a tutti voi.
A partire da domenica 18 gennaio 2026, la Santa Messa domenicale sarà trasmessa in diretta dal Santuario e dalla Cappella della Madonna sulla pagina Facebook dell'Abbazia alle ore 10.00.
Un modo per continuare a pregare insieme, anche a distanza, e per restare uniti nella fede.
Rinnoviamo l’invito a non recarsi al Santuario, che resta chiuso al pubblico come da disposizioni precedenti.
 

