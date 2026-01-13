Montevergine, Santuario chiuso: messe in diretta social per restare vicini Ogni domenica alle 10 la messa in diretta dalla Cappella di Mamma Schiavona



A causa della momentanea chiusura del Santuario di Montevergine a seguito della frana, la Comunità Benedettina desidera restare spiritualmente vicina a tutti voi.

A partire da domenica 18 gennaio 2026, la Santa Messa domenicale sarà trasmessa in diretta dal Santuario e dalla Cappella della Madonna sulla pagina Facebook dell'Abbazia alle ore 10.00.

Un modo per continuare a pregare insieme, anche a distanza, e per restare uniti nella fede.

Rinnoviamo l’invito a non recarsi al Santuario, che resta chiuso al pubblico come da disposizioni precedenti.

