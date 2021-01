Un fondo socio sanitario per combattere la povertà ad Ariano Imprese e famiglie in ginocchio a causa delle conseguenze economiche legate alla pandemia

Circa 800.000 euro a disposizione delle casse comunali ad Ariano Irpino come sostegno economico e sociale a seguito della pandemia, così come previsto dall’articolo 112 bis del decreto ristoro. Un contributo destinato ai comuni inseriti nella zona rossa durante il periodo di lockdown da Covid-19 sul quale si è battuto con fermezza e determinazione il deputato del tricolle Generoso Maraia a Roma.

Ariano in zona rossa per 37 giorni ha fatto registrare secondo le rilevazioni Istat, riguardo la situazione demografica, un decremento in valore assoluto della popolazione residente passata da 21.756 al 1° gennaio 2019 a 21.301 residenti al 1° agosto 2020. In prima linea l’assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario, medico in trincea sin dai giorni più critici dell’emergenza sanitaria, in continuo contatto con il consorzio delle politiche sociali A1 e l’allora commissario straordinario Silvana D’Agostino.

“Per quanto riguarda gli aspetti di mia competenza, quale assessore alle politiche sociali – afferma Molinario - stiamo verificando i dati della sofferenza sociale durante la pandemia e la zona rossa, di concerto con il piano di zona sociale. Ariano conta circa 4.000 famiglie, di cui circa 300 sono particolarmente fragili con presenza di almeno un minore o un anziano ed hanno visto durante il periodo di isolamento un aggravarsi delle loro condizioni sociali ed economiche.

Poi ci sono le famiglie borderline, pertanto è necessario un osservatorio permanente sul territorio e massima vigilanza per aiutare e soprattutto prevenire gravi situazioni di disagio.

L’amministrazione intende intercettare i bisogni di imprese e famiglie e sicuramente una parte delle risorse messe a disposizione dal governo, almeno 100.000 euro saranno utilizzate per istituire un fondo socio-sanitario al fine di aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà. Avviati intanto gli incontri con le attività produttive. E domani l’argomento approderà in consiglio comunale con la relazione del sindaco Enrico Franza.

Le conseguenze economiche e sociali determinate dalla emergenza epidemiologica Covid-19 espongono a grave rischio la tenuta delle reti parentali operanti e a protezione dei minori, giovani e anziani fragili.

Alcuni numeri importanti ad Ariano: Il 21,6% della popolazione è costituito da individui 0-24 anni (infanzia, adolescenti e giovani). Il 23,9 % della da individui 65 -100 anni (anziani). Il 54,4 % della popolazione è costituito da individui 25 -64 anni (popolazione in età attiva). Il numero dei coniugati incide per il 66% sulla popolazione in età attiva.