Avellino. Lavori in autostrada, chiude l'A16 di notte Gli interventi

Lavori in autostrada, chiude il tratto tra gli svincoli di Avellino Est ed Avellino Ovest. Lo comunica Autostrade per l'Italia che annuncia un calendario di chiusure notturne nel tratto per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto "Lenze Pezze".

SI tratta di interventi previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio, con orario 22:00-6:00, quando sara' chiuso il tratto compreso tra Avellino Est e Avellino ovest, verso Napoli, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Irpinia nord". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, proseguire in direzione di Atripalda-Avellino citta', immettersi sulla Strada Statale 7 Nazionale delle Puglie, seguire le indicazioni per Avellino-Mercogliano, con rientro sulla A16 alla stazione di Avellino ovest.