Lutto ad Avellino: E' morto Tony Foscari. Cordoglio in città Attivista del M5S era amato e stimato nel capoluogo. Lascia moglie e due figli

Cordoglio e dolore in città ad Avellino per la prematura scomparsa di Antonio Foscari, per tanti amici e parenti Tony, 58 anni, che lascia una moglie e due figli di 16 e 17 anni. Avellinese, libero professionista, si è occupato per oltre trent'anni di consulenza tecnico-legale inerente la sfera immobiliare. Sul social la sua foto di attivitsta del Movimento Cinque Stelle sta rapidamente circolando, con la triste notizia del suo decesso.

"Vai via lasciandoci una grandissima lezione di coraggio. Sei riuscito a sorridere anche quando tutto andava male. Ad affrontare il male come io non avrei mai saputo fare. Quando ci siamo incontrati, con il tuo sorriso, hai voluto tranquillizzarmi. Sapevi che era un momento difficile e lo hai affrontato come solo pochi sanno fare. Come vorrei che non fosse vero. Mai avrei voluto scrivere questa parole, amico mio. Sarai sempre per noi un amico presente con l'esempio che hai dato e la grande dignità che hai sempre dimostrato. Arrivederci Tony Foscari". Così il consigliere comunale del M5S Ferdinando Picariello. Addolorato e commosso anche il ricordo del già sindaco Vincenzo Ciampi, attuale consigliere regionale della Campania.