Bimbo positivo, classe in quarantena alla "Perna" Il preside Attilio Lieto: "Situazione sotto controllo"

Un'intera classe in quarantena alla scuola "Perna-Alighieri" a causa della positività di un bimbo di terza elementare. L'Asl ha disposto l'isolamento domiciliare anche per i docenti. Si tratta di una ventina di persone, complessivamente, per le quali è scattato l'isolamento domiciliare. La positività al Covid è stata riscontrata nel corso del primo giorno di riapertura della scuola in presenza. "In attesa di ulteriori disposizioni da parte dell’Azienda Sanitaria Locale la situazione appare sotto controllo – spiega il dirigente scolastico Attilio Lieto – Siamo riusciti a circoscrivere il contagio proprio grazie alle misure messe in campo. Per il resto stiamo rispettando il protocollo sanitario pedissequamente".