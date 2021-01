Coronavirus, due morti in poche ore in Irpinia Due decessi tra Moscati e Frangipane

E' deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente 75enne di San Martino Valle Caudina (Av), ricoverato dal 16 gennaio.

Solo poche ore prima un altro decesso. A perdere la vita un 82enne di Frigento all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Proprio nell'ospedale sul Tricolle risultano ricoverati 3 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva.

Una persona è ricoverata, invece, n Medicina Covid. Sono 7 i pazienti in Area Covid, di cui 4 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.