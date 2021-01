Covid, muore 70enne al Moscati. Cordoglio ad Avellino La signora lottava contro il Covid in ospedale dallo scorso 13 novembre

È deceduta in serata, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una donna 70enne residente a Monteforte Irpino (Av), ricoverata dal 13 novembre e in terapia intensiva dal 9 dicembre. La signora, ex docente in pensione, è la terza vittima in poche ore in Irpinia.

Nelle scorse ore altri due decessi, mentre risale il numero delle persone positive al coronavirus in provincia di Avellino. Sono stati altri 54 i casi accertati in Irpinia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'Azienda Sanitaria Irpina nel bollettino quotidiano, che conferma l'aumento dei contagi in provincia di Avellino. Proprio nel capoluogo altri 4 i casi di infezione da covid accertati dall'Asl. Stesso numero di casi ad Ariano Irpino. Cinque quelli individuati a Montella, altrettanti a Chiusano San Domenico. In virtù dell'aumento dei contagi sono 5 i sindaci che hanno deciso di non riaprire le scuole. San Martino Valle Caudina, Montefalcione, Sant'Angelo all'Esca, Forino e San Nicola Baronia i comuni dove le lezioni non riprenderanno in presenza per il rischio di diffusione del Covid.