"Bene rientro delle medie. Le superiori potrebbero slittare" Il sindaco Festa fa il punto sulla ripartenza delle scuole

Nel giorno del rientro in classe anche delle scuole medie, il sindaco Festa su facebook fa il punto sul ritorno tra i banchi degli alunni. "Stamattina ho verificato di persona la situazione all'esterno delle scuole e non mi sembra ci siano stati problemi o particolari assembramenti ma continuiamo ad essere vigili, a controllare. Per esempio verificheremo se è il caso di poter consentire di seguire le lezioni in Dad agli alunni con “fragilità” o che vivono con familiari in difficoltà".

Il sindaco invece nutre più di una perplessità sulla ripresa delle superiori, fissata per lunedì prossimo. "Ho qualche dubbio, mi riservo di valutare l’andamento dei contagi e della riapertura delle scuole. Il controllo, con l’arrivo di studenti in città, sarebbe complicato da organizzare: sto pensando almeno al rinvio di qualche giorno. Uno slittamento della ripresa in presenza potrebbe essere utile ed evitare peggioramenti".