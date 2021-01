"Festa tace e in Comune si rischia una questione morale" La minoranza in conferenza stampa attacca a tutto campo: dal Corvo alle scuole

Ad Avellino è scontro sul rientro in classe delle superiori fissato per lunedi 1 febbraio. Il sindaco Festa nutre ancora qualche dubbio sull'effettivo ritorno in sicurezza e non esclude uno slittamento.

Per il capo dell'opposizione Luca Cipriano assistiamo all'ennesima retromarcia del primo cittadino. “Non c'è un piano, né per i trasporti né per i controlli, è l'ennesimo stop and go del sindaco".

Ma la minoranza pone anche l'accento sull'azione amministrativa della maggioranza. La vicenda "corvo" in comune ci pone davanti a una vera e propria questione morale - aggiunge Preziosi - “Ci sono denunce molto gravi a Procura e Corte dei Conti. E il sindaco tace".

"E poi, ci domandiamo ancora: che fine ha fatto la nomina dell’archistar per la Dogana? Sono stati pagati tutti i canoni dello Stadio Partenio dal locatore? Non c’è chiarezza – dice ancora Cipriano – sulla gara di esternalizzazione dei tributi. Festa è tenuto a spiegare alla città".

Infine riserva un passaggio sulla bagarre commissioni. “Noi siamo pronti da tempo ed abbiamo risposto alla sollecitazione di Maggio. Abbiamo indicato tutti i nostri nomi e per la vicepresidenza del Consiglio proponiamo l'avvocato Dino Preziosi. Ma la maggioranza continua a bloccare tutto".