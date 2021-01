"Sistema Avellino" e area Stadio, l'affondo della minoranza Giordano e Iacovacci sollevano più di un dubbio sulla gestione amministrativa di Festa

La conferenza stampa dell'opposizione non è servita solo a far tornare la stampa in sala consiliare ma anche a sollecitare l'amministrazione Festa a dare risposte alle troppe domande della minoranza rimaste inevase.

A cominciare dall'affidamento degli appalti e degli incarichi e dagli appetiti sull'area mercatale, questioni sollevate dsi consiglieri Ettore Iacovacci e Nicola Giordano.

“Da mesi che si vuole parlare dello stadio – esordisce Iacovacci - Un anno fa dissi che lo spostamento del mercato a Campo Genova sarebbe arrivato al dunque e oggi, dal nulla, vien fuori il restyling dello stadio, senza neanche passare dal Consiglio comunale. E chiedo lumi anche sulle proprietà delle aree a costruire attorno allo stadio. Insomma mi sembra che il mosaico stia diventando completo".

"Siamo di fronte ad un “Sistema Avellino” che si riverbera sugli appalti, sulle gare e sugli incarichi – rincara la dose Giordano - Incarichi che vengono dati senza motivazione. Si procede per affidamento diretto e i ribassi che le ditte offrono non superano l’1%. Quando gli atti saranno pubblici capiremo molto di più, ma già siamo di fronte a un “Sistema appalti”. Ogni settore appalta con il Dirigente di turno ed il Rup propenso ad assecondare le volontà dell'amministrazione".