"Il piano scuole è pronto, riapriamo con fiducia e coraggio" Il Prefetto interviene sulla riapertura fissata per lunedì: "Auspico si vada, ce la possiamo fare"

In occasione delle cerimonie per la Giornata della Memoria il Prefetto di Avellino Paola Spena ha parlato anche del rientro a scuola delle superiori fissato per lunedì 1 febbraio.

“Il ruolo della Prefettura è stato quello di coordinare per consentire un rientro a scuola compatibile con l'utilizzo dei mezzi pubblici al 50%. Ora tocca ai dirigenti scolastici organizzare il rientro in classe al 50% o al 75%. E’ plausibile che si vada al 50%. Abbiamo previsto un aumento significativo di corse. Su Avellino abbiamo deciso di consentire l’ingresso del biennio alle 8.15 e del triennio alle 9.15. Chiediamo la collaborazione dei ragazzi ed è importante il rispetto delle regole, a cominciare dall'utilizzo delle mascherine, sempre. Gli strumenti messi in campo e la pianificazione è coerente con l’obiettivo da realizzare, ce la possiamo fare con un po’ di fiducia e un po’ di coraggio”.

Sollecitata dai cronisti il Prefetto si è soffermata anche sulle continue frizioni tra maggioranza e opposizione consiliare, "tirata" per la giacca da entrambe le parti. “il mio ruolo è quello di favorire quanto più è possibile la migliore collaborazione tra le due parti. Nel momento in cui la minoranza ritiene di non essere adeguatamente supportata, di non avere il rispetto di quelle prerogative che la normative le offre, noi interveniamo per richiamare l’attenzione del sindaco”.