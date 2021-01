Focus su medicina di precisione e glioblastoma multiforme Biogem. Seminario con Antonio Iavarone, docente alla Columbia University di New York

Sarà Antonio Iavarone, docente alla Columbia University di New York e membro del comitato scientifico

di Biogem, il protagonista del secondo appuntamento del ciclo seminariale online, organizzato dal

dottorato in “Computational and Quantitative Biology” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

L’incontro, sponsorizzato, come tutti gli altri del ciclo, dal centro di ricerca arianese, verterà sulla classificazione e la terapia di precisione del glioblastoma, la neoplasia cerebrale degli adulti più comune ed

aggressiva.

Il professore di origini sannite, che ha già dato numerosi contributi alla comprensione dei meccanismi alla

base della genesi del glioma, presenterà i sui studi più recenti sulla classificazione molecolare dei

glioblastomi e su potenziali bersagli farmacologici.