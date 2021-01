Covid, isolate 2 classi ad Avellino. Superiori, ipotesi rinvio Nel capoluogo irpino Festa valuta di non riaprire le scuole superiori.

Coronavirus, due classi isolate ad Avellino. Si tratta di una prima media della "Francesco Solimena" di viale Italia e di una prima elementare del II Circolo di Via Roma. Il caso di positività dello studente di prima media, dell'isitituto guidato da Mary Morrison, era emerso nelle scorse ore. Poche ore dopo l’isolamento anche di alunni e insegnanti della prima elementare frequentata dal fratellino in via Roma. Intanto per lunedì si lavora al piano sicurezza per il ritorno in presenza degli studenti delle scuole superiori.

Saranno trecento i volontari della Protezione Civile coinvolti per garantire la sicurezza del ritorno in classe degli studenti. Si punta a scongiurare gli assembramenti. Ma il comune capoluogo potrebbe scegliere la strada di una nuova ordinanza con cui rinviare il rientro in presenza degli studenti delle superiori.

Nelle prossime ore si avrà l’ufficialità con un nuovo atto a firma del sindaco Gianluca Festa. Per ora si tratta di rumors che pare confermino la scelta di continuare a tenere le scuole superiori chiuse. “Sono circa 2500 gli studenti in arrivo ad Avellino per frequentare le scuole superiori - spiega l’assessore Giacobbe - sono ore di febbrile confronto per decidere sul da farsi. Molti studenti arrivano da comuni in cui ci sono numerosi casi di contagio. Un serio rischio su cui riflettere. Nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro sul da farsi”.

In base al piano lunedì ci saranno i volontari alle fermate bus di Montoro, Ariano Irpino, Grottaminarda, Cervinara, Mirabella, Lioni, Calitri e Sant’Angelo dei Lombardi e anche Avellino qualora si tornasse in classe. De Luca rivolge intanto disposizioni ai dirigenti scolastici, «in un contesto nel quale sono ancora molto gravi i rischi di un aumento dei contagi connessi alla ripresa delle attività scolastiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado», in vista della riapertura prevista da lunedì prossimo.

Ad Avellino il tavolo in prefettura aveva previsto l’ingresso alle 8.15 per il biennio e alle 9.15 per il triennio.

Intanto il primo cittadino di Lauro, Antonio Bossone, fino al 15 febbraio terrà chiusi tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Niente lezioni in classe in queste ore a Montella, Volturara Irpina, Taurasi e Monteforte Irpino per le positività al virus riscontrate tra la popolazione scolastica. Ieri, intanto, c’è stata un’altra vittima del Covid. Si tratta di una 80enne di San Mango sul Calore ricoverata al “Moscati”. Sono stati ufficializzati altri 30 casi (9.721 il totale della seconda ondata) su 1.135 tamponi analizzati, con un indice di positività che scende ancora e arriva al 2,6%. Il giorno precedente era pari al 3,7%.