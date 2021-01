Cassonetti fumanti e scempio senza fine a Santa Maria a Tuoro Intervento dei volontari Aios per spegnere l'ennesimo incendio di cassonetti

Non accenna a migliorare la situazione a Santa Maria a Tuoro ad Ariano Irpino. L'isola ecologica della vergogna continua a far parlare di sè.

A nulla sono valse finora le proteste dei residenti, a partire da Giuseppe Masuccio, il più danneggiato, con i suoi terreni giornalmente invasi da rifiuti di ogni genere, trascinati da vento e randagi.

Uno scempio senza fine sul quale non si riesce ancora a porre rimedio. Stamane sul posto sono dovuti intervenire con un mezzo polisoccorso i volontari Aios Giuseppe Grasso, Raffaele Scarpellino e Simone Lo Conte per domare l'incendio di uno dei cassonetti. Sul posto anche i sovrintendenti Luigi Pietrolà e Giovanni Spinelli della polizia ambientale. Accanto ai bidoni pneumatici ed altro materiale tra cui una gabbia per conigli.