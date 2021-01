"Oggi seconde dosi nella Breast Unit.Il vaccino è la speranza" Il senologo Iannace: vaccinarsi è un dovere ma anche un atto di amore

Coronavirus, al Moscati oggi nuove somministrazioni delle seconde dosi per molti sanitari che completano il ciclo di immunizzazione al covid.

Stamattina a sottoporsi all’inoculazione è stato il personale della Brest Unit. Con il senologo, Carlo Iannace, sono stati vaccinati anche medici, infermieri e personale del reparto. Un passaggio importantissimo per la lotta alla pandemia. Prosegue la campagna vaccinale aspettando la fase due, annunciata dal Governatore De Luca per metà febbraio. Si passerà alla vaccinazione delle persone ultra ottantenni, dopo aver completato le somministrazioni delle seconde dosi ai sanitari e ospiti e personale delle Rsa. Nonostante i rallentamenti nelle somministrazioni, registrate a livello regionale, per la riduzioni di scorte assegnate alla Campania dalla Pfizer, la regione guidata da De Luca punta ad una decisa accelerata per recuperare il tempo perso.

“Siamo particolarmente soddisfatti di aver completato il nostro ciclo - commenta il dottore Carlo Iannace -. Continuo a ricordare a tutti l’importanza della campagna vaccinale per sconfiggere il covid. Proprio il nostro reparto, tra l’altro, è una delle Unità operative dove sono tante le donne che, per paura del virus, sono arrivate in condizioni di alto rischio in questi mesi. La pandemia significa anche paura, paura degli ospedali, delle cure, della prevenzione. Questo è stato un altro aspetto tragico del coronavirus. Le donne si sono trascurate, hanno evitato i normali controlli di prevenzione, aggravando situazioni di malattia che, se fossero state prese in anticipo, non avrebbero creato grossi danni. Ricordo sempre a tutti e a tutte l’importanza e necessità di fare prevenzione, del curarsi e soprattutto del non avere paura del vaccino. Il vaccino è sicuro ed è l’unica arma per vincere il Coronavirus”.