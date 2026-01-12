Ariano, nuova illuminazione: gli operai confermano quanto detto dal sindaco "Vi è un dimmeraggio capace di regolare l'intensità luminosa dei lampioni e ottimizzare i consumi"

"E' dotata di un sistema di telecontrollo, un dimmeraggio capace di regolare l'intensità luminosa dei lampioni e ottimizzare il consumo energetico la nuova pubblica illuminazione in corso d'opera ad Ariano Irpino. Operazione che però potrà avvenire, attraverso una cabina di regia solo al termine dei lavori".

Gli operai che stanno sostituendo le vecchie lampade lungo le strade dal centro alle periferie e zone rurali, da noi avvicinati stamane lungo la strada panoramica ci hanno confermato quanto dichiarato nei giorni scorsi dal sindaco Enrico Franza. Ecco un precedente articolo. Clicca qui per rileggerlo.

Un primo cambiamento è già lampante a Cardito lungo la statale 90 delle puglie, per intenderci nella zona maggiormente commerciale dove è già aumentato il flusso luminoso.

Le lampade presenti sulle linee principali, Cardito e Martiri hanno dunque un dimmeraggio che permette di poter aumentare la potenza, entro un certo limite, almeno fino al 30%. Va chiarito un concetto: l'illuminazione sulla statale 90 è diversa da una strada urbana o rurale. Lo stabilisce la normativa.

Secondo aspetto particolarmente importante: La precedente abbondanza illuminotecnica ha portato quasi ad un dissesto economico il comune di Ariano Irpino.

Terzo punto, non da meno: la mancanza di pali, in molti punti mancano completamente e questo determina purtroppo diffusi coni d'ombra.

Ci sono poi altre considerazioni da fare, frutto di nostre indagini.

Secondo esperti del settore, le strade principali, dovrebbero avere una luminosità (plafoniera e armatura a led da almeno 70 watt. Un esempio lampante: rione San Pietro esistono due armature completamente diverse, come pure lungo corso Vittorio Emanuele (San Rocco). Il regolatore di flusso esiste o nei quadri elettrici o all'interno delle armature. Ci sono alcune strade con bassissima intensità attualmente di 35 watt. A questo si aggiunge la distanza tra un palo e l'altro. In sintesi, lungo le strade principali le armature devono essere almeno da 70 watt a led con lumen di una certa portata, 2400-3000. Parliamo di un'altezza di nove metri tra l'altro che è tantissima. Le migliori da installare lungo le strade principali? Sono quelle presenti nei pressi della chiesa Madonna del Carmine. Cardito è buio, il pedone non si vede. E fortunatamente non sono state ancora posizionate nel punto più critico che conta diversi morti, nel corso degli anni. Una plafoniera da 30 watt non si potrà mai portare a 700 watt. Non ci sono proprio le caratteristiche.

Stamane dopo la protesta dei giorni scorsi sono proseguiti senza ostacoli, gli interventi nel rione Valle. Si andrà avanti, fino al completamento e definitivo collaudo dell'intera rete.

Interessante sarebbe, un confronto pubblico con gli addetti ai lavori e gli amministratori, direttamente in strada, così come fatto per le ecoisole, in modo da verificare di persona le operazioni e le vere caratterstiche degli impianti.