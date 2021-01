Slitta il rientro in classe delle superiori, avanti con la dad Il provvedimento

Slitta di una settimana il rientro in classe degli studenti delle scuole superiori ad Avellino. Domani sarà emanata l'ordinanza, ma il sindaco Gianluca Festa ha deciso di anticiparne il contenuto in una diretta facebook ieri sera. “Insieme all’assessore Giacobbe, abbiamo lavorato all’ordinanza nella quale disporremo la proroga della chiusura in presenza delle scuole superiori per almeno altri sette giorni - Ha spiegato Festa -.

Circa il 70% degli studenti che frequentano qui le scuole provengono da altri comuni pertanto riteniamo opportuno effettuare uno screening a tutto il personale docente, ATA e agli studenti prima di ripartire”.