Covid, un contagio alla "Cocchia", classe in isolamento Il virus avanza nelle scuole

Coronavirus, un caso positivo alla scuola secondaria di Primo Grado Enrico Cocchia, classe in quarantena. Oltre venti alunni di una classe prima e alcuni professori sono stati messi in isolamento. L'azienda sanitaria locale sta completando il tracciamento dei contatti stretti dell'alunno risultato positivo e tra qualche giorno scatteranno i tamponi di verifica tra i compagni di classe e docenti. Intanto la preside della scuola ha fatto scattare tutti i protocolli di sicurezza sanitaria, tra cui le procedure di sanificazione degli ambienti interessati. E il virus avanza nelle scuole. Solo due giorni fa ben due i casi positivi accertati in una prima media della Solimena e in una prima elementare del plesso di via Roma. Si trattava di due fratellini erano infatti risultati positivi al covid.

Qualche giorno prima l'allarme era scattato alla "Luigi Perna- Dante Alighieri". Sullo sfondo la ripartenza delle lezioni in presenza alle superiori, che il sindaco Gianluca Festa nel comune capoluogo ha voluto rinviare, proprio in virtù della diffusione del virus.