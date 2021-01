Covid, il Virus circola ancora: oggi 44 positivi 661 i tamponi processati. Altri 8 casi a Montoro, 5 a Manocalzati

L'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 661 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 44 persone:

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

- 2, residenti nel comune di Atripalda;

- 1, residente nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Calabritto;

- 2, residenti nel comune di Castel Baronia;

- 1, residente nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 1, residente nel comune di Fontanarosa;

- 1, residente nel comune di Lapio;

- 2, residenti nel comune di Lauro;

- 5, residenti nel comune di Manocalzati;

- 3, residenti nel comune di Montefalcione;

- 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

- 2, residenti nel comune di Montella;

- 3, residenti nel comune di Montemiletto;

- 8, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 2, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

- 1, residente nel comune di Senerchia;

- 2, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Vallesaccarda;

- 1, residente nel comune di Zungoli.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. Intanto presso il “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 0 pazienti (su 12 posti letto) in Medicina Covid. 9 pazienti in Area Covid, di cui 6 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.