Teora, Farina: "Al fianco degli anziani per le vaccinazioni" Il sindaco a Ottopagine.it: "Doverosa la massima assistenza, pronti a dialogare con la Morgante"

Il Comune di Teora si è tempestivamente attivato per offrire servizi e assistenza alla propria cittadinanza nella gestione dell'emergenza sanitaria per la pandemia di Covid 19.

A Ottopagine.it, il sindaco Stefano Farina ha fatto il punto sulle iniziative che sono state poste in essere o che lo saranno, in vista dell'avvio a pieno ritmo della campagna vaccinale, con priorità per gli over 80: “Abbiamo subito percepito la difficoltà che avrebbero potuto incontrare le persone di una certa età, che non hanno una grande familiarità con l'uso delle nuove tecnologia. Quindi, come amministrazione comunale, abbiamo, sin da subito, predisposto un affiancamento per inoltrare queste procedure online di prenotazioni per i tamponi. Un impegno preso per la mia comunità, nelle vesti di sindaco, ma anche di presidente del consorzio dei servizi sociali, attraverso la mobilitazione delle assistenti sociali affinché, nei giorni in cui sono presenti nei Comuni, garantiscono una sorta di affiancamento e di aiuto a persone che hanno una certa età e che hanno bisogno di essere aiutate. Mi sembra il minimo. Stamattina abbiamo una riunione con il direttore generale dell'ASL, Maria Morgante. Capiremo quale può essere la scelta che possa rappresentare una mediazione tra l'esigenza di avere sedi di prossimità che possano evitare agli anziani lunghi viaggi, per andare a effettuare il vaccino, ma anche la consapevolezza che ci vuole una equipe medica che, magari, non potrebbe andare in tutti i paesi. Quindi, dobbiamo capire in maniera molto dialogante e collaborativa come poter fare.”