Covid, preoccupa Contrada. Il Sindaco: "Siate responsabili" 7 casi oggi, 14 in totale nel piccolo comune alle porte di Avellino

Nel bollettino Covid di oggi spiccano i 7 casi registrati a Contrada. Il sindaco Pasquale De Santis ha lanciato l'allarme rivolgendosi alla propria comunità con un post su facebook. "L'ASL di Avellino mi ha comunicato il nominativo di 7 concittadini risultati positivi al COVID19 nella giornata odierna. Tre di loro rappresentano contatti stretti di soggetti positivi già in quarantena. Positivi anche un intero nucleo famigliare composto da altri tre concittadini. Un altro concittadino positivo è già in isolamento. Il totale dei positivi a Contrada è di 14 persone a cui vanno aggiunti altri tre soggetti, di cui uno in quarantena ad Avellino presso altro domicilio e 2 ricoverati in Ospedale. La cittadinanza, visto l'aumento inspiegabile dei casi di positività nel nostro piccolo Comune, deve continuare ad agire responsabilmente nel rispetto della propria salute e di quella del prossimo. Insieme affronteremo questa dura prova e insieme ne usciremo".