Serino, consegnate mascherine FFP2 nelle scuole elementari Dall'amministrazione comunale viene ribadito il diritto allo studio, ma la tutela della salute

Proseguono le attività di controllo e gestione nella fase covid per il Comune di Serino. È stata la settimana dell'iniziativa legata alla consegna delle mascherine FFP2 agli alunni delle scuole elementari. Il sindaco di Serino, Vito Pelosi, il consigliere con delega alle Politiche Sociali, Antonio Martino, accompagnati dal dirigente scolastico, Antonella De Donno, hanno distribuito le mascherine.

"È importante ribadire l'importanza del diritto allo studio per i nostri ragazzi, ma nella tutela prioritaria del diritto alla salute", è quanto affermato dal primo cittadino di Serino in una fase delicata che si divide tra il ritorno in presenza e la sicurezza da garantire, al fine di evitare contagi covid dopo i mesi di didattica a distanza.

La consegna delle mascherine FFP2 rientra nel piano d'azione sul territorio da parte dell'amministrazione comunale, che segue con attenzione la procedura di vaccinazione per gli over 80 con un punto d'ascolto dedicato presso l'ufficio della Polizia Municipale, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.