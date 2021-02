Marzano di Nola, "Un Ambiente Per Amico": termini prorogati Differita la scadenza anche per l'altro progetto con la selezione di dodici volontari

È stato prorogato il termine per la presentazione delle domande progetti "Un Ambiente Per Amico" e "Caffè Alzheimer 2.0". Avviso pubblico del Comune di Marzano di Nola: la scadenza dei termini è stata prorogata alle ore 14 del 15 febbraio. La presentazione rientra nel bando per la selezione di 12 volontari, di cui 4 giovani nei due progetti. La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all'indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it. Oltre il termine, il sistema non consentirà la presentazione della domanda e quanto trasmesso con modalità diverse non sarà preso in considerazione. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e un'unica sede, da scegliere tra i progetti riportati nel bando e riportati nella piattaforma DOL. Il Comune di Marzano di Nola ricorda che, in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, ancora in atto, non si esclude che i progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a rimodulazioni temporanee. In ogni caso, l'operatore volontario coinvolto sarà chiamato a esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato. Maggiori dettagli sul sito ufficiale del Comune di Marzano di Nola.