Biodigestore, D'Ercole: "Fare in fretta per sito alternativo" Il Consigliere d'Ambito dell'Ato: "C'era da aspettarselo, ora chiudiamo il ciclo"

Si susseguono le reazioni sulla bocciatura da parte del Tar Campania delle procedure della Regione Campania per realizzare il biodigestore di Chianche

Per il presidente Ato Valentino Tropeano "Chianche vale un altro sito, il nostro obiettivo è chiudere il ciclo integrato dei rifiuti e certo questa sentenza ora allungherà i tempi. CHi ha un'alternativa la presenti e valuteremo con massima trasparenza".

Giovanni D'Ercole, membro del consiglio d'ambito dell'Ato, che in tempi non sospetti aveva espresso contrarietà a Chianche chiede ora soluzioni rapide per un sito alternativo. “Era possibile attendersi questa decisione del Tar e infatti avevo detto che era giusto scegliere siti alternativi non oberati da contenziosi amministrativi. Ora dobbiamo fare in fretta perché di fatto ci troviamo senza il sito dove allocare un biodigestore e così non possiamo completare il ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Avellino".

"Non è il momento delle polemiche – conclude D’Ercole - bisogna tornare a riaprire la discussione e individuare un sito alternativo”.