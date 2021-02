Riconoscimento importante per la Comunità Montana Ufita L'Università di Salerno plaude all'operato dell'esecutivo e dei dipendenti

Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha finanziato il progetto "Riprovare", riabitare i paesi, strategie operative per la valorizzazione e la resilenza delle aree interne, nell'ambito del programma nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Tra le aree selezionate spicca la Comunità Montana Ufita ad Ariano Irpino, guidata del presidente Giuseppe Leone, giudicata tra le più attive ed operative in Campania, grazie all'impegno dell'esecutivo e di tutti i dipendenti.

A comunicarlo in una lettera indirizzata al presidente Giuseppe Leone e al numero uno dell'ufficio di presidenza Pio Di Minno è stato il responsabile di unità di ricerca dell'Università di Salerno Pierfrancesco Fiore.

In particolare, attraverso un percorso di elaborazione metodologica e verifica sul campo in 2 regioni pilota (Campania e Basilicata), il progetto intende fornire: criteri e metodi per la delimitazione delle aree interne e la valutazione degli attuali livelli di resilienza; strategie d'area e progetti pilota, delineati attraverso processi di co-progettazione, in gado di coniugare riduzione dei rischi, sviluppo socio-economico e rigenerazione dei tessuti urbani e dei sistemi naturali; metodologie per la valutazione tecnica e partecipata di strategie e strategie e azioni alternative.

A valle della prima fase del lavoro già svolto, sono state selezionate alcune aree che saranno oggetto di approfondimenti nei prossimi mesi, al fine di attuare le azioni come sopra delineate. Nella Regione Campania sono state selezionate due aree-campione: tra queste ricade Parea dell'Ufita, di cui la Comunità Montana Ufita rappresenta una realtà ammnistrativa particolarmente attiva e sicuramente un riferimento necessario per una collaborazione degli attori locali nel processo di conoscenza e partecipazione nell'ambito delle proposte che si andranno a formulare."

La Comunità Montana Ufita ha subito deliberato l'adesione alla richiesta pervenuta, finalizzata allo scambio di informazioni, conoscenza, partecipazione e redazione di progetti pilota.