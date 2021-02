Vaccinazioni, Morra De Sanctis al fianco degli ultraottantenni Assistente sociale, componenti del COC: il Comune altirpino si mobilita per la campagna anti Covid

Vaccinazioni per gli ultraottantenni, scende in campo anche il Comune di Morra De Sanctis. Come noto, da alcuni giorni, è possibile prenotarsi sulla piattaforma della Regione Campania per accedere alla somministrazione del siero anti Covid-19. La prenotazione, per il momento, è riservata ai soli cittadini di età maggiore di 80 anni e può essere effettuata esclusivamente on-line all'indirizzo https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino, oppure attraverso il sito istituzionale della Regione Campania, cliccando, in sequenza, “coronavirus”, “campagna vaccini”, “adesione vaccini”, ed inserendo i dati richiesti. L'amministrazione comunale è, però, ben consapevole delle difficoltà che possono incontrare i concittadini anziani per assolvere a questa incombenza ed ha, dunque, previsto l'ausilio di personale del comune e di componenti del COC. Pertanto, i cittadini interessati, che non hanno famigliari in grado di accreditarli sulla piattaforma, potranno usufruire dell'ausilio dell'assistente sociale, il martedì, e dei componenti del COC nei restanti giorni della settimana. Per iscriversi è indispensabile portare con sé la tessera sanitaria, fornire un numero di cellulare, proprio o di un famigliare, a cui essere richiamati, ed indicare i farmaci che si assumono oltre a un eventuale indirizzo email. Chiunque fosse a conoscenza di persone di età pari o superiore agli 80 anni che hanno la volontà di sottoporsi alla vaccinazione, e che non hanno famigliari in grado di eseguire la prenotazione, può segnalarle agli uffici comunali o al COC chiamando i seguenti numeri: 3773226933; 3311893000.