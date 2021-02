Governo Draghi, Puopolo: Ministero turismo, buon segnale Plauso per l'assegnazione del dicastero per il Sud ad una donna del Sud

Giovannantonio Puopolo Presidente del comparto Turismo e Tempo libero di Confindustria Salerno esprime soddisfazione per il nuovo Governo Draghi, per la partecipazione di Forza Italia, all'assegnazione del dicastero per il Sud ad una donna del Sud e soprattutto per l'introduzione del Ministero per il Turismo.

«Auguriamo buon lavoro al Presidente Mario Draghi. Quello appena formato appare un Governo dalle grandi prospettive che si appresta a farci uscire da questo grave momento di crisi.

Grande soddisfazione per la creazione, finalmente, del Ministero per il Turismo: dopo tanti anni in cui è stato incluso all'interno del dicastero per i Beni Culturali, questa volta il turismo cammina da sé. Si tratta di un atto di grande lungimiranza da parte del Presidente Draghi per aver compreso che questo settore può dare lavoro in Italia, speranza per il futuro e quindi va aiutato in un momento di tale difficoltà.

Grande soddisfazione anche per il Ministero del Sud, per la designazione di una donna del Sud per di più di Forza Italia, la salernitana Mara Carfagna. Le donne, come sostengo da sempre, hanno un quid in più rispetto a noi uomini.

Forza Italia partecipa in maniera autorevole a questo Governo e farà sicuramente bene la sua parte.

Noi – conclude Puopolo – auguriamo buon lavoro a tutti, con l'auspicio che per il nostro Paese si apra una nuova pagina nel segno della ripresa economica, sanitaria, culturale».