Ghiaccio, scuole chiuse. Laceno e ciaspole: boom di turisti Domenica polare in provincia di Avellino. Le guide: ciaspolate sì, ma solo in sicurezza

Gelo e neve, l'allerta continua in Irpinia tra vento artico e crollo termico e domani scuole chiuse in molti comuni da Serino a Mercogliano, passando per Monteverde, Ariano e Grottaminarda. Temperature in picchiata e vento gelido stanno interessando la provincia di Avellino dove, dopo le abbondanti nevicate di ieri, il maggiore pericolo ora è la formazione di ghiaccio. Sono scattati interventi straordinari con mezzi spargisale su strade provinciali e statali e in A16 per l'ulteriore crollo termico previsto in notta. A Montevergine, altezza 1.500 metri, le temperature la scorsa notte sono scese fino a meno 14 gradi. Nelle scorse ore numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per soccorrere automobilisti in difficoltà. I Caschi Rossi sono anche intervenuti a Bagnoli Irpino, dove uno spazzaneve ha tranciato una tubazione del gas, e sul raccordo Avellino-Salerno per rimuovere le stalattiti formatesi sul ponte della linea ferroviaria all'altezza del comune di Solofra. Boom di turisti sull'Altopiano del Laceno, nonostante le temperature polari. Paesaggi mozzafiato e ciaspolate fino in vetta con gruppi organizzati, tra l’incanto e la magia della neve copiosa, con accumuli fino a oltre mezzo metro, e della natura incontaminata.

“E’ stata una domenica speciale sull’Altopiano del Laceno. Sono stati davvero tanti i turisti che hanno voluto raggiungere l’Alta Irpinia per percorrere in sicurezza i sentieri affidandosi a guide e gruppi - spiega Adriano Falco Duomo Trakking -. Da sempre invitiamo tutti i visitatori a non incamminarsi lungo sentieri e percorsi senza essere adeguatamente attrezzati e preparati. E’ bello godersi la natura, ma bisogna sempre farlo in piena sicurezza”.

E continua a nevicare sull’Altopiano come spiega Angelo Mattia Rocco, guida escursionistica ambientale Duomo Trekking che spiega: “Siamo a 1100 metri sul livello del mare e davvero ed è bello vedere le persone raggiungere l’Altopiano per vivere quella che per tutti è sempre una assoluta magia. Ma serve prudenza. Invitiamo tutti a raggiungere il Laceno in sicurezza, adeguatamente attrezzati senza avventurarsi in percorsi rischiosi non essendo preparati”.