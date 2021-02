Ultraottantenni: ecco il primo vaccinato al Frangipane Campagna vaccinale anti-covid dell'Asl di Avellino nelle aree interne

E' Armando Marinaccio, 85 anni di Savignano Irpino il primo vaccinato al Frangipane di Ariano facente parte dell'esercito degli ultraottantenni.

Determinato. soddisfatto ma ugualmente preoccupato: "Speriamo bene ma la mia impressione è che finiscono le persone sempre più e non il virus." Molti sono arrivati anche in precarie condizioni di salute e disabilità, accompagnati dai propri familiari. 50 box al momento sul territorio. Una distribuzione molto capillare che renderà facili le operazioni. Ariano avrà due sedi nelle sue periferie Martiri e Cardito: centro sociale e palazzetto dello sport. E' sicuramente ciò permetterà di evitare anche assembramenti come purtroppo sono avvenuti stamane e attese snervanti. E c'è anche chi al momento è indeciso e preferisce attendere.

Presente il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante: "Non potevamo fermarci, avevamo la disponibilità di vaccini qui ad Ariano e quindi era importante andare avanti con la somministrazione. Man mano che altre strutture verranno messe a disposizione dai sindaci, continueremo la nostra azione. Tutto chiaramente è legato alla quantità di vaccini che ci verranno consegnati. Le dosi al momento ci sono sia di pfizer che moderna, faremo i nostri calcoli e continueremo come da cronoprogramma con la campagna vaccinale in tutta l'Irpinia."