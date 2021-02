San Michele di Serino, screening volontario il 6 e il 7 marzo Covid-19, prenotazione obbligatoria presso la Farmacia Siniscalco in via Roma

Il Comune di Serino rende noto alla cittadinanza lo screening volontario per covid-19, programmato per il primo fine settimana del mese di marzo. Ecco la nota ufficiale: "Alla Cittadinanza del Comune di San Michele di Serino. Grazie all'interessamento dell'Amministrazione Comunale, alla disponibilità del sindaco, Michele Boccia, e dei professionisti sanitari, i dottori Aurelio De Mattia, Antonio Delle Grazie, Emma De Feo e Carlo Trojsi, oltre che all''impegno economico ed organizzativo della Farmacia Siniscalco di San Michele di Serino, si avvisa che nei giorni 6 e 7 marzo 2021, presso il locale del "Circolo degli Anziani", sito in via Roma, sarà effettuato screening volontario per covid-19, attraverso l'esecuzione di test tampone rapido, al costo simbolico di 6 euro cadauno, per i soli residenti del Comune di San Michele di Serino. - si legge nel comunicato dell'amministrazione comunale di San Michele di Serino - Al fine di rendere ottimale l'organizzazione, si dispone prenotazione obbligatoria presso la Farmacia Siniscalco in via Roma. Lo screening avrà valore epidemiologico ed i risultati saranno disponibili entro pochi minuti".

Foto: pagina ufficiale Facebook Comune di San Michele di Serino