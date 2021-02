Mugnano, si può utilizzare l'acqua per uso potabile Il sindaco Napolitano ha disposto la revoca dell'ordinanza dello scorso 12 febbraio

Il sindaco di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano, nel revocare l'ordinanza numero 15 (comunicazione di un aumento della torbidità della sorgente "Bocca dell'Acqua, per il quale occorreva limitare l'uso dell'acque ai soli fini igienico-sanitari in attesa del ripristino della qualità delle acque, ha comunicato che si può utilizzare l'acqua, proveniente dall'acquedotto comunale, per uso potabile. Nella giornata di ieri, l'Alto Calore Servizi, ha informato l'amministrazione comunale che i risultati analitici hanno evidenziato valori, parametri chimici e microbiologici conformi. Successivamente, il primo cittadino di Mugnano del Cardinale, ha disposto la revoca dell'ordinanza dello scorso 12 febbraio che determinava "l'utilizzo tare dell'acqua ai soli fini igienico-sanitari" comunicando che "può utilizzarsi l’acqua, proveniente dall’acquedotto comunale, per uso potabile". Risulta superata, quindi, la limitazione dell’uso dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale, disposta nella scorsa settimana.

Foto: pagina ufficiale Facebook Comune di Mugnano del Cardinale