Lauro, riaperto il mercato settimanale Ordinanza del sindaco Bossone per l’area riattivata del venerdì

Il Comune di Lauro ha determinato la riapertura del mercato settimanale, tenuto abitualmente nella giornata di venerdì nella città del Vallo. Nuova ordinanza da parte del sindaco, Antonio Bossone, che ha disposto la riattivazione dell'area nello scorso weekend. Nel dettaglio, per l'accesso al mercato sarà necessaria una temperatura corporea non superiore ai 37,5 gradi, l'obbligo di utilizzo dei DPI (i dispositivi di protezione individuale) e il rispetto delle misure di distanziamento e di tutte le altre precauzioni per il contenimento e la prevenzione del contagio da covid-19. Con il nuovo atto, che consente la riapertura del mercato, il primo cittadino di Lauro ha richiamato la precedente ordinanza sindacale, firmata il 31 gennaio scorso, emessa dall'amministrazione di Piazza Municipio e che è interamente trasfusa costituendo parte integrante e sostanziale del nuovo provvedimento, assunto dal Comune, guidato da Bossone. Ecco quanto deciso con il ritorno del mercato del venerdì per il territorio lauretano.

Foto: pagina Facebook Comune di Lauro