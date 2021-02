Mancata approvazione piano forestazione: sindaci preoccupati L'appello urgente di Marcello Zecchino a capo del neo gruppo consiliare "Sindaci Uniti"

"I sindaci dei Comuni di Villanova del Battista, Montecalvo Irpino, Montaguto, Savignano Irpino, Castel Baronia e Zungoli, come gruppo consiliare “Sindaci Uniti “ dell’Ente Montano, rappresentano la loro forte preoccupazione per il ritardo nella programmazione ed approvazione del Piano Forestazione anno 2021 da parte della Comunità Montana Ufita del tutto presa dalle ben note vicende del “ Casone “ a danno del progetto strategico più importante dell’Ente." E' quanto si legge in una nota diramata dal neo gruppo consiliare presieduto da Marcello Zecchino.

"E’ noto a tutti che il ritardo della partenza dei progetti della forestazione può avere effetti pregiudizievoli non solo nei confronti dei lavoratori forestali, sia a tempo determinato (O.T.D.) che a tempo indeterminato ( O.T.I. ), ma anche sulla esecuzione delle opere e degli interventi programmati nel piano forestazione, a sostegno delle crescenti criticità emerse dai territori della C.M.U.

Per i motivi sopra esposti, il gruppo di minoranza “ Sindaci Uniti “, tramite lo scrivente nella qualità di Capogruppo, sollecita l’Amministrazione dell’Ente Montano a provvedere con urgenza alla redazione ed approvazione del Piano Forestazione anno 2021, che resta lo strumento strategico più importante anche per le aspettative dei lavoratori della Comunità Montana dell’Ufita ed a salvaguardia dei livelli occupazionali.

Affinchè non si abbia a ripetere quanto già verificatosi nell’adozione di atti recenti, dove le competenze del Consiglio Generale dell’Ente Montano sono state disattese da parte della G.E. con l’adozione di delibere per le quali l’Esecutivo dell’ente era totalmente privo di potere, si rammenta che l’unico Organo deputato all’approvazione del Piano Forestazione è il Consiglio Generale.

Ogni ritardo determinato da una errata adozione del Piano Forestazione da parte di organi incompetenti va evitata ad ogni costo. Il gruppo di minoranza “Sindaci Uniti “, manifesta la sua più ampia disponibilità per una rapida approvazione del Piano, nel rispetto delle regole e delle competenze di legge.

Il Piano Forestazione - conclude Zecchino - è lo strumento più importante che la Comunità Montana Ufita deve elaborare insieme ai sindaci che devono approvarlo. Non sfugge allo scrivente il ritardo della Regione del reperimento delle risorse del Piano Triennale ancora in itinere, ma ad oggi i sindaci non sono ancora stati interpellati e le "minestre riscaldate" non saranno più tollerate. Il piano deve essere redatto per rispondere alle esigenze ed alle criticità dei territori, non in base alle schede già compilate e assemblate all'ultimo momento in tutta fretta."