Festa: "Al Campo Coni 250 vaccinazioni al giorno" Mercoledi si parte

Avellino, seppur con qualche ritardo, è pronta ad iniziare la campagna vaccinale per gli over 80. “Presso la tendostruttura Coni abbiamo allestito una location in cui sarà possibile effettuare 250 vaccinazioni al giorno - ha annunciato il sindaco Festa nella consueta diretta facebook del lunedi sera - Mercoledì mattina si parte con le vaccinazioni. Abbiamo realizzato tutte le richieste che ci sono state avanzate. I circa 3mila over 80 potranno essere vaccinati tutti in pochi giorni. La speranza è che, con l’arrivo di altri vaccini, potremo vaccinare tutta la popolazione. E’ stata anche una settimana piena di polemiche ma io sono più concentrato sulle numerose problematiche. Ringrazio la squadra di assessori che mi hanno affiancato nel lavoro per realizzare la struttura".