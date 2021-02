"Basta feste tra case e masserie: così è esploso il contagio" L'appello del sindaco Pasquale De Santis. Ieri un decesso. Il primo cittadino: siate responsabili

Dipendente comunale positivo al Covid, scattano le misure di contenimento della diffusione del virus nel comune di Contrada. Ad Annunciarlo è il sindaco Pasquale De Santis, in prima linea per la lotta al coronavirus nel suo paese, dove ieri si è contata l'ennesima vittima della pandemia.

“Devo purtroppo comunicarvi la notizia del decesso della signora Luisa, già ricoverata presso il nosocomio avellinese, per le complicazioni dovute al contagio da covid-19, contratto nei giorni scorsi. Tutti la ricorderanno come donna onesta e sempre cordiale nel Bar di famiglia alla frazione Ospedale insieme al marito Totonno".

Un appello, quello del sindaco di Contrada al buonsenso. "L'impennata dei casi che si è registrata in paese è dovuta a feste in casa, ritrovi tra amici, celebrazione di tradizioni tipiche del nostro territorio come l'uccisione del maiale. E' stata questa la causa del dilagare dell'infezione. Mi appello al senso di responsabilità tipico della mia comunità, affinchè simili occasioni vengano subito azzerate.

Fino a pochi giorni fa i dati descrivevano a Contrada un andamento dei contagi lineare (non esponenziale), ma si registra in queste ore un aumento quotidiano di casi che non è possibile sottovalutare. In questo momento le persone che risultano essere positive nel nostro Paese sono 34, ma mi giungono notizie di almeno altri 7 positivi non ancora confermati dall'Asl.

Oggi - spiega De Santis - abbiao emesso una nuova ordinanza con misure estremamente restrittive al fine di scongiurare un ulteriore diffondersi del virus.

E'evidente, ora più che mai, che le azioni di prudenza e il rispetto delle indicazioni devono essere potenziate al massimo.

Non abbassiamo la guardia continuiamo a dimostrare responsabilità, per mantenere gli ambiti di azione raggiunti e continuare una lotta che si vince insieme".