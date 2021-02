Clementino operato ad Avellino. Il rapper: "Tutt'appost!" Il noto artista ospite della Clinica Malzoni di Avellino

Il rapper Clementino sceglie Avellino per sottoporsi a un intervento chirurgico e saluta is uoi fan dalla corsia. Tappa alla clinica Malzoni di viale Italia tra selfie e post sul social di fan e dello stesso artista. Operazione riuscita. A comunicarlo è lo stesso artista con un post su Facebook diventato in poche ore virale: «Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. Tutt appost !! Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori». E poi i ringraziamenti al personale sanitario della casa di cura. «Grazie dottore Domenico Marra, dottore Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino. Intanto vi aspetto alle 21 su Rai2 per Stasera tutto è possibile», il saluto di Clementino che si è fatto fotografare sorridente e in rapissima ripresa. Sono piovuti like e commenti, anche di molti sanitari che non hanno sciupato l'occasione per farsi immortare con il celebre e amatissimo rapper napoletano.