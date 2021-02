Vaccini: somministrate 1067 dosi. Domani start nel capoluogo Ancora ritardi ad Atripalda

Oggi in Irpinia, sono state somministrate 1.067 dosi di vaccino anti-covid. A comunicarlo l’Asl di Avellino. 102 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia, 133 a Lioni, 132 a Montella, 108 a Montemarano, 108 a Altavilla, 109 a Cervinara, 102 a Solofra. Ad Ariano Irpino, presso l’ospedale “Frangipane”, è continuata l'immunizzazione del personale scolastico e sono state inoculate 273 dosi. Domani tocca al centro vaccinale di Avellino, allestito nella tendostruttura del campo Coni dove si comincerà dalle 9 con i primi 300 over 80 che si sono prenotati sulla piattaforma regionale. Poi dovranno partire Mercogliano, Monteforte e Mirabella Eclano, ancora in ritardo Atripalda.