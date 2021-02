Campo Genova, il mercato si può fare. Round per Festa Tavolo tecnico in Regione. Ma il contenzioso è ancora lungo

Una querelle, quella del mercato sospeso, che si annuncia ancora lunga ma che oggi fa registrare un punto a favore dell'amministrazione Festa.

Stamattina, dal confronto negli uffici della Regione a Collina Liguorini con rappresentanti del Comune, dell’Arpac, dei funzionari di Palazzo Santa Lucia, dell’Asl e della Provincia, è emerso che l'area di Campo Genova non ha limitazioni d’uso, quindi è utilizzabile, fermo restando che l'area dovrà molto probabilmente essere oggetto di un piano di caratterizzazione.

Questo in sintesi significa che il Comune può incassare il via libera per il mercato bisettimanale nell'area a ridosso di Campo Genova ma questa potrebbe essere una scelta perlomeno transitoria anche in attesa del responso finale del Tar.

Nelle prossime settimane è previsto un nuovo confronto tra le parti. In quella sede si approfondiranno ulteriori aspetti, primi su tutti i risultati dell’indagine ambientale effettuata nella seconda metà del 2020, e valutare la caratterizzazione dell’area,