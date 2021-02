Lioni, bandiere a mezz'asta per Attanasio e Iacovacci Accolto l'invito del presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro

A Lioni bandiere a mezz'asta in segno di lutto. I sindaci hanno accolto l'invito del presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, a onorare la memoria dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci, carabiniere della sua scorta, e di Mustapha Milambo, l'autista che li accompagnava, rimaste vittime di un agguato. “Manifestiamo insieme, come un’unica comunità, la nostra partecipazione alle famiglie che hanno perso i loro cari e la nostra appartenenza al Paese del quale Attanasio e Iacovacci erano leali servitori.” il messaggio, condiviso dai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Nella serata di ieri, il premier Mario Draghi si è recato all'aeroporto di Ciampino dove ha accolto le bare di Attanasio e Iacovacci, avvolte nel tricolore. Un momento toccante mentre proseguono le indagini per ricostruire le concitate fasi culminate nel dramma che ha sconvolto l'Italia e distrutto le famiglie che hanno perso i propri cari.