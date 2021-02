Feste tra ragazzi e assembramenti: il virus viaggia in Irpinia Le infezioni da covid, il tracciamento dei nuovi positivi

Due feste in casa innescano nuovi contagi a catena da coronavirus in Alta Irpinia, mentre il virus viaggia veloce anche tra Montoro, Contrada e Forino tra party privati nelle case e macellazioni di maiali. Sono questi i due fronti dell’emergenza covid in Irpinia, e i sindaci sono in trincea per provare a fermare la diffusione del virus.

Un compleanno di 18 anni e una festa a Calitri, avrebbero contribuito a diffondere il virus tra i giovanissimi.

In tutto sarebbero già 24 i giovani risultati positivi fino a ieri sera, la gran parte calitrani, ma tra loro anche ragazzi di altri comuni, come Andretta, Bisaccia, Lioni. Il sindaco Michele Di Maio invita i cittadini a rispettare le regole e a restare a casa e ad uscire solo se necessario.

Scuole chiuse, famiglie in quarantena, e sopratutto caccia agli infetti queste le mosse messe in campo da DI Maio.

Dall’Asl ancora nessuna conferma ufficiale, ma il sindaco invoca prudenza e annuncia, ora dopo ora, i risultati degli screening effettuati nei laboratori privati. A Calitri il sindaco aveva già provveduto chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Numeri su anche a Montoro, che fa segnare la quota più alta di positivi della giornata di ieri.