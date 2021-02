Consorzio di Bonifica dell’Ufita: designati i delegati Decreto del presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca

Il presidenziale della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca con proprio decreto ha nominato i tre delegati, già designati dalla Provincia di Avellino, in seno al consiglio del Consorzio di Bonifica dell’Ufita: Marisa Graziano, Anita Grande ed Antonio Santosuosso.

«Siamo onorate da questa nomina – afferma le neo delegata Marisa Graziano, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza a Grottaminarda - il mio impegno ora corre sul doppio binario “Comune e Consorzio”. Ringrazio a nome mio e di Anita Grande, amministratore comunale a Zungoli, il presidente della Provincia Domenico Biancardi insieme a tutti i consiglieri provinciali sempre attenti alla “parità di genere” ed il Presidente della Regione Vincenzo De Luca per la designazione.

Abbiamo sempre seguito con attenzione le attività del Consorzio di Bonifica dell’Ufita che tra l'altro ha sede proprio a Grottaminarda. Un ente molto importante per un territorio con una forte vocazione agricola con un vasto bacino di utenza principalmente tra l'Irpinia ed il Sannio, che lavora quotidianamente per sfruttare al meglio la preziosa risorsa idrica legata ai fiumi Ufita e Miscano, regimentando le acque e dando irrigazione alle aziende agricole del territorio.

L'agricoltura resta un settore primario per la nostra economia dunque ogni servizio utile in questo ambito va promosso e migliorato. Speriamo in questo senso di poter dare, insieme agli altri delegati, il nostro modesto contributo, di sicuro ci sarà tutto il nostro impegno per rappresentare al meglio la Provincia di Avellino».