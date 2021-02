"Basta polemiche. Aspettiamo i vaccini come manna dal cielo" La Manager Morgante fa il punto sulla macchina organizzativa dei centri vaccinali

La mattinata è scivolata via senza particolari intoppi nella tendostruttura del Campo Coni nel primo giorno di vaccini con il personale della Misericordia e della municipalizzata dell'Acs a gestire il flusso di persone. Sul posto, a seguire le operazioni, il sindaco Festa e i suoi assessori e il consigliere regionale Maurizio Petracca.

A fare il punto, anche su come sta procedendo la macchina organizzativa in tutta la provincia, ci ha pensato la manager Asl Maria Morgante.

“E’ una giornata importante. Anche nel capoluogo parte, finalmente, la campagna vaccinale per gli over 80. Ci stiamo muovendo un po’ a macchia di leopardo, ma ringrazio il sindaco di Avellino per il lavoro eccezionale portato avanti qui al Campo Coni. Così come ringrazo tutti gli operatori che stanno collaborando alla campagna vaccinale, dietro la somministrazione di una sola dose di siero c’è un grande lavoro di gruppo".

"Somministreremo qui il vaccino ai 4mila over 80 che si sono registrati. Oggi si parte con 324 dosi. Ma ci stiamo concentrando anche sul mondo della scuola: oggi il personale scolastico è stato convocato presso le sedi di Ariano Irpino e di Sant’Angelo dei Lombardi".

E sono già pronti altri 5 punti vaccinali. "Sarà la sede di Monteforte Irpino la prima, tra queste cinque, a partire con la campagna vaccinale nella giornata di sabato. A seguire partiranno le sedi di Vallata, Mirabella Eclano, Grottaminarda e Mercogliano".

Lunedì – intanto - sono state consegnate quattro pizze per un totale di 1.170 dosi e il primo marzo arriverà una nuova fornitura. “Speriamo – conclude la Morgante - che settimanalmente ci saranno forniture nuove in modo da non trovarci mai in difficoltà. La garanzia di avere dosi in quantità ci permette di programmare in maniera costante e senza attese”.