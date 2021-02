Covid, al Frangipane muore 89enne di Napoli Intanto da sabato parte il centro Vaccinale di Monteforte

Presso il “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 1 paziente ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 18 pazienti in Area Covid, di cui 12 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Ieri è deceduto un 89 enne di Napoli, ricoverato già in gravissime condizioni presso l’Area Covid lo scorso 20 gennaio. E intanto, dopo l'attivazione dei Centri Vaccinali di Altavilla Irpina, Cervinara, Montemarano, Solofra e Avellino, l'Asl fa sapere che da sabato 27 febbraio sarà attivo anche il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino presso il Centro Sociale “Fenestrelle” in Via Aldo Moro.