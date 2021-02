Marzano di Nola, sospeso il mercato settimanale È quanto deciso dal primo cittadino, Francesco Addeo, per la gestione covid-19

Il sindaco di Marzano di Nola, Francesco Addeo, ha ordinato la sospensione del mercato settimanale fino a data da destinarsi e ha raccomandato alla cittadinanza di osservare scrupolosamente e coscienziosamente le disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. L’ordinanza si basa sui dati dell’intera Regione Campania, che richiama anche all’analisi caratteristica della cosiddetta “variante inglese”. Nel Comune di Marzano di Nola sono due i soggetti contagiati, già in isolamento domiciliare con i nuclei familiari. Il sindaco Addeo ha ritenuto di dover ricorrere “al potere contigibile e urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell’incremento dei casi registrati sul territorio intercomunale”. Ecco quanto definito dall'amministrazione con la decisione di sospendere il mercato settimanale, fin quando i dati non consentiranno la riattivazione.